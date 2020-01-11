Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов прокомментировали свое выступление в короткой программе на третьих зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.

В интервью после проката, выложенном на ютуб-канале Олимпийского комитета России, Рылов отметил, что можно будет что-то говорить об ощущениях только после завершения всех соревнований, в том числе, и командных. «Довольны своим прокатом, но пока не счастливы», — сказала Панфилова. Фигуристы также отметили, что особенного настроя на юношескую Олимпиаду не было, как и волнения.

Напомним, Панфилова и Рылов выиграли короткую программу у спортивных пар на юношеской Олимпиаде, набрав за выступление 71,74 балла. На втором месте пока идет еще одна российская пара — Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, с одним падением в программе они набрали 60,45 балла.

Произвольная программа у спортивных пар запланирована на завтра, 12 января.