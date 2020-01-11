Немецкий футболист Эрик Биригитти, выступавший за американский клуб «Гастинг Бронкос», погиб во время своего отпуска в Австралии.

По сообщениям El Caso, футболист гулял по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва. Течением спортсмена унесло в море, его друзья не смогли спасти Биригитти из воды, хотя и предпринимали попытки.

Позже к делу подключились полиция и спасательные службы, которые уже ночью обнаружили останки футболиста в море. По версии специалистов, Биригитти стал жертвой акул в открытом море, куда его отнесло течением. Неизвестно, был ли футболист жив на момент нападения акул.

Эрику Биригитти был всего 21 год, клуб «Гастинг Бронкос» выразил соболезнования родственникам игрока.