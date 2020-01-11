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  • 17:07,  11 января 2020
Фигурное катание
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На юношеской Олимпиаде стартовал ритм-танец c Тютюниной и Шустицким

На юношеской Олимпиаде стартовал ритм-танец c Тютюниной и Шустицким
Софья Тютюнина и Александр Шустицкий. Фото: YouTube.

В рамках турнира по фигурному катанию, который проводится на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, стартовал ритм-танец.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно увидеть здесь.

Россию будут представлять две пары — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Хавронина и Чиризано попали во вторую разминку, они будут выступать под пятым номером. Тютюнина и Шустицкий по итогам жеребьевки попали в третью группу участников, их стартовый номер — одиннадцатый.

Ранее на турнире по фигурному катанию на юношеской Олимпиаде свои короткие программы продемонстрировали юноши и спортивные пары, сегодня наступит черед девушек.

В соревнованиях юношей пока лидирует россиянин Андрей Мозалев, Даниил Самсонов идет на второй строчке. Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли короткую программу среди спортивных пар, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов идут вторыми.

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