На юношеской Олимпиаде стартовал ритм-танец c Тютюниной и Шустицким

В рамках турнира по фигурному катанию, который проводится на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, стартовал ритм-танец.

Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно увидеть здесь.

Россию будут представлять две пары — Ирина Хавронина/Дарио Чиризано и Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Хавронина и Чиризано попали во вторую разминку, они будут выступать под пятым номером. Тютюнина и Шустицкий по итогам жеребьевки попали в третью группу участников, их стартовый номер — одиннадцатый.

Ранее на турнире по фигурному катанию на юношеской Олимпиаде свои короткие программы продемонстрировали юноши и спортивные пары, сегодня наступит черед девушек.