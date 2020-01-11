Ирландский боец ММА, бывший чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего возвращения в октагон и боя с Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

Слова Макгрегора приводит ESPN MMA. «С нетерпением жду хорошего боя. Я счастлив вернуться и сразиться с Дональдом», — сказал боец, отметив, что его возвращение будет особенным. Макгрегор чувствует, что это будет хорошая ночь, в которой он будет сиять и творить магию, как и раньше.

«Я бы победил Серроне в любом весе. Я бы выиграл у него, даже если бы у меня был грипп», — заключил боец.

Напомним, Конор Макгрегор не выходил в октагон с октября 2018 года после поражения в титульном бою от россиянина Хабиба Нурмагомедова. На какое-то время Макгрегор даже объявлял о завершении карьеры.