Российский биатлонист Никита Поршнев заменит Матвея Елисеева в составе на мужскую эстафету на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил тренер мужской команды Артем Истомин. По словам тренера, сейчас Елисееву нельзя бегать много гонок, чтобы сохранить место в топ-15 к ЧМ.

«Мы даем шанс молодым. На каждом этапе стоит задача, выполнив которую они попадут в топ-5», — сказал Истомин, отметив, что если Елисеев бы бежал все эстафеты, то тогда ему стоило бы пропускать этап в Поклюке перед ЧМ. «Нам нужно попадать в масс-старт. Поэтому он будет бегать личные гонки, но сегодня пропустит эстафету», — заключил Истомин.

Напомним, мужская эстафета в Оберхофе стартует в 16:15 по московскому времени.