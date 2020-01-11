Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пропустит первый турнир большого шлема в сезоне — Australian Open, поскольку не до конца восстановилась от травмы колена.

Сообщение о своем состоянии здоровья канадка оставила в своем «Твиттере». Андрееску сообщила, что ее реабилитация идет хорошо, но врачи порекомендовали ей пропустить открытый чемпионат Австралии.

Травму колена Андрееску получила на итоговом турнире WTA в Шэньчжэне прошлой осенью. «Это было очень трудное решение, так как я люблю играть в Мельбурне, но я должна уважать план восстановления моего колена и тела», — сообщила теннисистка.

Напомним, в прошлом сезоне Бьянка Андрееску выиграла три турнира — в марте она стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, затем стала чемпионкой турнира в Торонто, а в сентябре выиграла US Open, в финале разбив американку Серену Уильямс.