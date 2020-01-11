Российская биатлонистка Алена Мохова выиграла золотую медаль на третьих зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.

Спортсменка из России показала лучшее время в женской индивидуальной гонке на 10 километров. На огневых рубежах спортсменка сделала 2 промаха, ее результат — 32 минуты и 26,7 секунды. Второе место у представительницы Франции Жанны Ришар, бронзу завоевала белоруска Юлия Ковалевская.

Россиянка Арина Солдатова финишировала 16-й, Кристина Павлушина — 31-й, Анастасия Зенова — 38-й.

На юношеской Олимпиаде спортсменки также пробегут спринтерские гонки, а также две эстафеты: классическая смешанная эстафета и сингл-микст.

Это золото стало первым для сборной России на текущей юношеской Олимпиаде.

Третьи зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне открылись 9 января и продлятся по 22 января.