Отец российского фигуриста Дмитрия Алиева Сергей Алиев помог спасти женщину, которая провалилась под лед в Ухте.

Информацию об этом сообщает портал Комиинформ. Сообщается, что инцидент произошел 10 января в республике Коми. Женщина направлялась в магазин и пошла по льду, потому что решила сократить путь. По замерзшей реке она прошла всего лишь несколько метров и провалилась в реку. Рядом оказался Сергей Алиев, который сразу же позвонил в службу спасения. Специалисты вместе с ним достали женщину из реки, пострадавшая выжила и получила общее переохлаждение.

Отец фигуриста Сергей Алиев, в свою очередь, получил от спасателей благодарность за бдительность, а также за помощь в проведении спасательной операции.