Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Сюнневе Сулемдаль, Марте Улсбю-Ройселанн, Ингрид Тандревольд и Тириль Экхофф прошли дистанцию за 1 час 14 минут и 11,6 секунд. Второе место заняла команда Швеции, проигравшая на финише около 22 секунд. Бронза у сборной Франции, проигравшей чуть более полминуты.

Сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Анастасии Поршневой и Светланы Мироновой заняла седьмое место. Общий проигрыш составил более 2 минут и 20 секунд.

В 16:15 по московскому времени сегодня, 11 января, стартует мужская эстафета. Сборная России выступит в гонке в экспериментальном составе: на первом этапе выступит дебютант Кубка мира Карим Халили, затем пробежит вернувшийся в состав Евгений Гараничев, а завершать гонку будут Никита Поршев и Эдуард Латыпов.