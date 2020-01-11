В немецком Оберхофе продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. В 16:15 по московскому времени стартовала мужская эстафетная гонка, прямая трансляция доступна по ссылке.

Спортсменам предстоит преодолеть четыре этапа, каждый по 7,5 километров с двумя огневыми рубежами — из положений лёжа и стоя. В составе сборной России выступят дебютант Кубка мира Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Эстафету пропустит лидер команды Александр Логинов: после спринтерской гонки у него обострилась старая травма локтя, поэтому спортсмен взял время на восстановление. Изначально на гонку был заявлен Матвей Елисеев, однако тренерский штаб сменил его на Поршнева.

Ранее состоялась женская эстафетная гонка, Россия заняла лишь седьмое место.