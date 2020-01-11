Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал волевую победу над представителем Австралии Алексом де Минауром в полуфинале командного турнира ATP Cup. Игра завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:1. Победа Надаля вывела сборную Испании в финал соревнований.

Продолжительность поединка составила 2 часа 15 минут, за это время Надаль пять раз подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Де Минаур записал на свой счет шесть эйсов, один раз ошибся на подаче и сделал два брейка.

Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут одержал верх над Ником Кирьосом со счетом 6:1, 6:4. Таким образом, перед матчем в парном разряде Испания ведет со счетом 2-0, ей гарантирован выход в финал турнира.

Вторым финалистом стала сборная Сербии, выбив из борьбы команду России. Российские теннисисты проиграли все три матча.