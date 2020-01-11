Нападающий «Торино» Симоне Дзадза может стать игроком петербургского «Зенита».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Источник утверждает, что руководство «сине-бело-голубых» проявили интерес к 28-летнему футболисту.

В нынешнем сезоне Дзадза отыграл двадцать матчей на клубном уровне, в его активе шесть забитых голов и четыре результативные передачи. Его действующий контракт с «Торино» рассчитан до лета 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.

Дзазда перешел в «Торино» в 2019 году, в прошлом сезоне он играл за клуб на правах аренды. Ранее он выступал за ряд итальянских клубов: «Аталанту», «Сампдорию», из которой несколько раз был отдан в аренду, «Сассуоло» и «Ювентус». Также он играл в Англии за «Вест Хэм» и в Испании за «Валенсию».

В 2014 году форвард дебютировал за сборную Италии. Он отыграл 18 матчей за национальную команды и забил два мяча.