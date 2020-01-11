Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свое выступление в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Спортсменка бежала на первом этапе и использовала все дополнительные патроны, Россия заняла седьмое место.

«Ничего жаркого, этап пройден ужасно. Даже не столько из-за результата, сколько из-за моей работы, насколько я её оцениваю», — заявила Резцова в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Биатлонистка признала, что выполнила свою работу грязно.

Напомним, Резцова завершила первый этап с отставанием почти в минуту, она шла на 15-м месте. Также за сборную России выступили Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Екатерина Юрлова-Перхт в Оберхофе не выступает, так как пропускает четвертый этап из-за болезни.

Завтра, 12 января, состоится женский масс-старт.