Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Как сообщает официальный сайт Минниханова, в ходе встречи обсуждались вопросы развития «Рубина» и футбола в целом, также была затронута тема подготовки игроков.

«Обсуждался также вопрос строительства крытых футбольных манежей в районах республики», — говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что в 2020 году в республике должно появиться четыре крытых футбольных манежа, благодаря которым спортсмены смогут тренироваться в любое время года.

Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре минувшего года, ранее он подал в отставку с поста главного тренера голландского «Витесса». Казанский клуб еще не сыграл ни одного матча под руководством Слуцкого, первая официальная игра состоится 1 марта с «Тамбовом».