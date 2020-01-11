Российский лыжник Глеб Ретивых не смог пробиться в финал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Спортсмен преодолел стадию квалификации, а в четвертьфинале стал третьим в своем забеге. Он смог пробиться в полуфинал «лаки-лузером», т.е. по лучшему времени среди тех, кто не проходит дальше напрямую. В полуфинале он также занял третье место, но в число «лаки-лузеров» не попал.

Ретивых был единственным россиянином, которому удалось дойти до полуфинала. Квалификацию также преодолел Андрей Краснов, но он выбыл из борьбы после четвертьфинального забега.

За медали будут бороться швед Йохан Хегстрем, французы Люка Шанава и Жай Ренов, а также норвежцы Синдре Скар, Пол Ауне и Ховард Таугбёл.

Напомним, Александр Большунов и Сергей Устюгов пропускают этап в Дрездене, так как восстанавливаются после «Тур де Ски».