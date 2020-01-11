На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене завершилась женская спринтерская гонка, победу одержала представительница Швеции Линн Сван.

На второй строчке расположилась словенская лыжница Анамария Лампич, замкнула тройку лидеров еще одна шведка Майя Дальквист. Также в финальном забеге приняли участиие американка Софи Колдуэлл, шведка Линн Семскар и швейцарка Лорьен ван дер Грааф.

Российские лыжницы в финал не попали. Стадию квалификации смогли преодолеть лишь две спортсменки — Нина Дуботолкина и Христина Мацокина, однако они завершили выступление после четвертьфинала.Мацокина заняла четвертое место в своем забеге, Дуботолкина — пятое.

Наталья Непряева, напомним, этап в Дрездене пропускает, так как восстанавливается после многодневки «Тур де Ски», где стала второй.