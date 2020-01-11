Французский лыжник Люка Шанава стал победителем спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

На втором месте расположился представитель Норвегии Синдре Бьорнстад Скар, замкнул тройку лидеров Йохан Хегстрем. Также в финале бежали француз Жай Рено и норвежцы Пол Ауне и Ховард Солос Таугбёл.

В составе сборной России квалификацию преодолели два лыжника: Глеб Ретивых и Андрей Краснов. Краснов вылетел на стадии четвертьфинала. Ретивых в четвертьфинале стал третьим в своем забеге. Он смог пробиться в полуфинал «лаки-лузером», т.е. по лучшему времени среди тех, кто не проходит дальше напрямую. В полуфинале он также занял третье место, но в число «лаки-лузеров» на этот раз не попал.

Напомним, Александр Большунов и Сергей Устюгов пропускают этап в Дрездене, так как восстанавливаются после многодневки «Тур де Ски», где заняли первое и второе места соответственно.