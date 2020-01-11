Российский танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дарио Чиризано лидирует после ритмического танца на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария).

За свое выступление Хавронина и Чиризано набрали 63,52 балла. На втором месте также расположились российские спортсмены — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий, судьи оценили их прокат на 62,64. Замкнули тройку лидеров представители Канады Натали Д’Алессандро и Брюс Ваддел.

Произвольный танец состоится в понедельник, 13 января. Сегодня в борьбу также вступят девушки одиночницы, они выступят с короткими программами в 18:10 по московскому времени. Россию представят Ксения Синицына и Анна Фролова.

Накануне Андрей Мозалев и Даниил Самсонов вышли в лидеры в соревновании юношей, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов лидируют в парном катании.