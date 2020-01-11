Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал выступление в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Халили признался, что испытывал волнение перед стартом, так как борьба за команду — это не такие ощущения, как в личных гонках.

По словам биатлониста, он старался оставить просвет перед спусками. «Самый опасный весь во льду, там все вставали, притормаживали», — пояснил Халили в эфире телеканала «Матч ТВ». Спортсмен также отметил, что старался набрать ход, но при этом не потерять силы.

Напомним, Халили бежал на первом этапе эстафеты. Затем в борьбу вступил Евгений Гараничев, после него побежал Никита Поршнев. Финишером российской команды стал Эдуард Латыпов. Александр Логинов и Матвей Елисеев гонку пропустили.