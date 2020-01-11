Сборная России по гандболу начала матч против Венгрии на чемпионате Европы среди мужских команд. Игра стартовала в 18:00 по московскому времени, для россиян она является первой в рамках турнира.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно посмотреть по ссылке.

Команды встречаются в Швеции на стадионе «Мальмё Арена». Сборная России попала в группу Е, где, помимо Венгрии, её соперниками будут команды Исландии и Дании. С исландцами россияне сыграют в понедельник, 13 января, а с датчанами — в среду, 15 января.

Турнир проходит одновременно в трех странах — Швеции, Норвегии и Австрии. Помимо Мальме, матчи принимают Стокгольм, Грац, Тронхейм, Вена и Гётеборг.

Последний раз сборная России завоевывала золотые медали чемпионата Европы в 1996 году.