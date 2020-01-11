Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, с каким настроем подошел к первому зимнему тренировочному сбор. В понедельник, 13 января, команда отправляется в Катар для подготовке к весенней части сезона.

Сутормин признался, что во время праздников не соблюдал диету, поэтому на сборах будет приводить себя в форму. Он подчеркнул, что отправляется в Катар с хорошим настроением.

«Еще до Нового года хотелось поработать с мячом, а после праздников не мог терпеть. Хочется поскорее начать работать, тренироваться. Еду с огромным желанием», — сказал Сутормин, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Полузащитник добавил, что его личная цель — играть как можно больше. Что касается командных задач, «Зенит» будет бороться за победу в двух российских турнирах — чемпионате и Кубке.