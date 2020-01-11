На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась мужская эстафетная гонка. Победу одержала сборная Норвегии, за которую не выступали братья Йоханнес и Тарьей Бё.

Норвежскую команду представляли Ларс Биркеланд, Эрленн Бьентегор, Йоханнес Дале и Ветле-Шостад Кристиансен. На второй строчке расположилась сборная Франции, замкнули тройку лидеров биатлонисты из Германии.

Россия остановилась в шаге от медали и заняла четвертое место. На первом этапе бежал дебютант Кубка мира Карим Халили, затем в борьбу вступил Евгений Гараничев. Третий этап достался Никите Поршневу, заменившему Матвея Елисеева, финишеров был Эдуард Латыпов. Александр Логинов пропустил эстафету из-за воспаления локтя.

Россияне не пробежали ни одного штрафного круга, но использовали девять дополнительных патронов.