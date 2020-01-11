В Дохе (Катар) стартовал финальный матч турнира категории АТР 250 между россиянином Андреем Рублевым и французом Корентеном Муте.

Рублёв выступает в Дохе, так как не может играть на командном турнире АТР Cup в Австралии. Согласно правилам, за сборную играют первая и вторая ракетки страны, третий спортсмен может числиться запасным и выйти на корт в случае снятия одного из партнеров.

В Дохе Рублёв, посеянный под вторым номером, начал борьбу со второго круга. Он одолел представителя Казахстана Михаила Кукшкина, затем в четвертьфинале выбил из борьбы француза Пьер-Юга Эрбера, а в полуфинале разобрался с сербом Миомиром Кецмановичем.

Муте обыграл Тенниса Сандргена, Милоша Раонича, Фернандо Вердаско и Стэна Вавринку, посеянного под первым номером.