На зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария) стартовала короткая программа девушек. Фигуристки вышли на лед в 18:10 по московскому времени, прямая трансляция доступна по ссылке.

Сборную России представляют две спортсменки — Ксения Синицына и Анна Фролова. Первая разминка пройдет без участия россиянок, Фролова выступит во второй группе участниц под десятым номером. Согласно поминутному расписанию, она появится на льду в 19:23.

Синицына попала в третью разминку, ей достался одиннадцатый номер. Её прокат начнется в 19:52.

В числе зарубежных спортсменок стоит обратить внимание на кореянку Ю Ён, владеющую тройным акселем. В текущем сезоне она принимала участие во взрослой серии Гран-при. Синицына выступала по юниорам и вышла в финал, где заняла четвертое место.