Российский сноубордист Андрей Соболев стал победителем этапа Кубка мира в швейцарском Скуоле в параллельном гигантском слаломе.

На втором месте расположился представитель Австрии Бенжамин Карл, замкнул тройку лидеров швейцарец Дарио Кавьезель. Спортсмен из Польши Оскар Квятковски разделил с ним третье место, показав такой же результат.

В женских соревнованиях Россия также не осталась без медалей. Победу одержала представительница Германии Рамона Хофмейстер, россиянки заняли второе и третье места. Обладательницей серебряной медали стала София Надыршина, бронза досталась Милене Быковой.

Напомним, Соболев является чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе.