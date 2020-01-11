Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров прокомментировал попадание Евгения Гараничева в состав на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Я никогда не принадлежал к тем тренерам, которые ставят крест на спортсмене за сложное, нехорошее выступление», — заявил Белозеров, слова которого приводит «Матч ТВ».

Сборная России заняла четвертое место. Гараничев выступал на втором этапе, он чисто отстрелял на первом огневом рубеже и использовал один дополнительный патрон на «стойке». На первом этапе бежал дебютант Кубка мира Карим Халили, на третьем — Никита Поршнев. Финишировал Эдуард Латыпов.

Александр Логинов и Матвей Елисеев не приняли участие в гонке.

Напомним, в предыдущей эстафете Гараничев не участвовал по решению тренеров.