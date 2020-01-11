Российский биатлонист Эдуард Латыпов подвел итоги эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России заняла четвертое место, Латыпов выступал в качестве финишера.

«Шанс побороться за бронзу был, если бы я не промазал последним выстрелом Думал, что попал, на выстрел потерял секунд 15″, — заявил Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ». Биатлонист добавил, что пытался догнать Бенедикта Долля, но сил уже не хватило.

«Мы показали, что даже без лидеров можем бороться за призы. Но чуть-чуть не хватило», — добавил спортсмен. Он подчеркнул, что лыжи работали очень хорошо, что позволяло накатывать соперников.

Спортсмен призвал не расстраиваться из-за четвертого места, так как команда смогла приблизиться к пьедесталу.

Напомним, за Россию также бежали Карим Халили, Евгений Гараничев и Никита Поршнев.