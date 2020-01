Итальянский биатлонист Доминик Виндиш допустил страшное падение во время мужской эстафеты на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Виндиш выступал на втором этапе, он шел в числе лидеров, но не удержался на ногах при подходе к первой стрельбе. Спортсмен упал на обледенелом повороте и врезался в рекламный щит, при этом практически вылетев за пределы трассы. Из-за падения итальянец потерял около 45 секунд.

Видео инцидента было опубликовано в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в «Твиттере».

A bad fall for Dominik Windisch on the corner. Luckily he is up and OK. #OBE20 Watch the race on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/soUVQmsKNt

— IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2020