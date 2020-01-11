Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый гол в официальном матче после возвращения в Серию А. На 64-й минуте встречи с «Кальяри» он удвоил преимущество миланского клуба и помог одержать победу.

Команды встречались в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Первый тайм прошел без забитых голов, счет был открыт на 46-й минуте. Автором первого мяча стал Рафаэл Леау, получивший передачу от Самуэля Кастильехо. Спустя 18 минут Ибрагимович установил окончательный результат встречи, голевой пас отдал защитник Тео Бернар Франсуа.

Ранее Ибрагимович отличился в товарищеском матче с «Роденсом», который завершился разгромной победой «Милана» со счетом 9:0.

Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» в декабре минувшего года, до этого он защищал цвета американского «Лос-Анджелес Гэлакси».