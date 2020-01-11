Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал. Инцидент произошел во время одного из четвертьфинальных забегов.

Французский лыжник Ришар Жув на повороте наехал на итальянца Федерико Пеллегрино и сбил его с ног. При падении итальянец зацепил швейцарца Йовиана Хедигера, который улетел в ограждение, но смог устоять на ногах.

Инцидент не позволил Пелегрино побороться за выход в полуфинал. В итоге итальянец занял лишь 27-е место из 30, Жув стал 22-м.

Напомним, победу одержал представитель Франции Люка Шанава, второе место занял Синдре Бьорнстад Скар, замкнул тройку лидеров Йохан Хегстрем. От России квалификацию прошли Глеб Ретивых и Андрей Краснов, но ни один из них не смог пробиться в финал.