Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Российская команда заняла лишь седьмое место, в тройку лидеров вошли сборные Норвегии, Швеции и Франции.

«В чём секрет, что отстреляла чисто? В тренере. Он нас здорово учит, подсказывает», — сказала Куклина в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка подчеркнула, что была настроена на борьбу, когда принимала эстафету и уходила на свой этап. Что касается подготовки инвентаря, Куклина призналась, что ей было не с кем сравнить работу лыж.

Помимо Куклиной в составе сборной России выступили Кристина Резцова, Анастасия Поршнева и Светлана Миронова.

Завтра, 12 января, в Оберхофе состоится масс-старт.