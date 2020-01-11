Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в Дохе (Катар). В финальном матче он обыграл представителя Франции Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Продолжительность поединка составила 1 час 28 минут, за это время Рублёв три раза подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк.

Напомним, Рублёв был посеян на турнире под вторым номером, он вступил в борьбу на стадии 1/8 финала. На пути к трофею он одолел представителя Казахстана Михаила Кукушкина, затем в четвертьфинале выбил из борьбы француза Пьер-Юга Эрбера, а в полуфинале разобрался с сербом Миомиром Кецмановичем.

Для Рублёва этот трофей стал третьим в карьере. Свой первый титул он завоевал на турнире в Умаге в 2017-м году, второй раз он победил на «Кубке Кремля» в Москве осенью 2019-го.