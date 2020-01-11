Российский конькобежец Павел Кулижников стал чемпионом Европы на дистанции 500 метров.

Соревнования проходят в Херенвене (Нидерланды). Кулижников финишировал с результатом 34,38 секунды. На второй строчке расположился представитель Голландии Дай Дай Нтаб, замкнул тройку лидеров еще один российский спортсмен Руслан Мурашов.

Кулижников, напомним, является трехкратным чемпионом мира. Также в его активе серебряная и бронзовая награды мировых первенств.

Сегодня также состоялись женские соревнования на дистанции 3000 метров, россиянка Наталья Воронина заняла второе место, уступив хозяйке льда голландке Эсме Виссер. Евгения Лаленкова финишировала с восьмым результатом, Елена Сохрякова показала 13-е время.

Чемпионат Европы завершится завтра, 12 января.