Сборная России по гандболу стартовала с поражения на чемпионате Европы среди мужских команд. В первом матче россияне уступили Венгрии с минимальным счетом 25:26. Игра проходила в Швеции на стадионе «Мальмё Арена».

Самым результативным игроком в составе сборной России стал Дмитрий Санталов, он забил пять мячей. По четыре гола на свой счет записали Глеб Калараш и Сергей Марк Косоротов.

Команды показывали равную игру, но после перерыва сборная Венгрии вышла вперед и довела преимущество до четырех очков. К 57-й минуте российским гандболистам удалось сравнять счет, но за две минуты до конца игры Золтан Балог отправил в сетку ворот России решающий мяч.

Следующий матч сборной России состоится в понедельник, 13 января, соперником станет команда Исландии. Затем, 15 января, россияне встретятся с датчанами.