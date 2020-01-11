Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал попадание в состав на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Спортсмен сообщил, что тренеры огласили состав команды на собрании. «Я всегда готов бежать эстафеты и очень хотел бежать, потому что спринт здесь получился не очень хорошо, а с масс-стартом ситуация непонятная. Так что эта гонка была нужна и желанна», — заявил Гараничев, слова которого приводит сайт телеканала «Матч ТВ».

Биатлонист подчеркнул, что готов бежать эстафету в Рупольдинге, если тренеры включат его в состав.

Напомним, сборная России заняла четвертое место. Помимо Гараничева в гонке приняли участие Карим Халили, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Александр Логинов пропустил эстафету из-за воспаления локтя, Матвею Елисееву дали отдых после спринта.