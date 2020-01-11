Международный олимпийский комитет (МОК) отказался включать киберспорт в программу Олимпийских игр.

На сессии МОК в Лозанне (Швейцария) было представлено десять рекомендаций по сотрудничеству между олимпийским движением, игровыми сообществами и киберспортом. Представители МОК подчеркнули, что их основная задача — помочь международным федерациям различных видов спорта развивать свои киберспортивные версии. Речь шла о спортивных симуляторах — таких, как FIFA 20, например.

«Мы не собираемся добавлять киберспорт в программу Олимпийских игр», — заявил председатель рабочей группы МОК по взаимодействию с киберспортом Давид Лаппартьен, слова которого приводит Inside the Games.