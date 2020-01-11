Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему Александр Логинов не принял участие в эстафетной гонке на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Гараничев объяснил, что тренеры не включили Логинова в состав команды, так как у спортсмена заболел локоть. По мнению Гараничева, это решение было правильным, так как трасса в Оберхофе очень жесткая, бежать на ней с травмой было бы тяжело.

«Когда втыкаешь палку в этот лед, то отдает аж в плечо. Хорошо, что Саша уберег себя, не пробежал сегодня, завтра пробежит», — добавил Гараничев, слова которого приводит сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в составе сборной России выступили Гараничев, Карим Халили, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Логинов завтра, 12 января, примет участие в масс-старте.