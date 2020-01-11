Корейская фигуристка Ю Ён лидирует после короткой программы на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария).

За своё выступление кореянка набрала 73,71 балл. На второй строчке расположилась представительница России Ксения Синицина, судьи оценили её прокат на 71,77. Замкнула тройку лидеров еще одна россиянка Анна Фролова, получившая 69,07 балла.

Произвольная программа девушек состоится в понедельник, 13 января.

Напомним, ранее завершились короткие программы во всех остальных дисциплинах. У юношей лидируют россияне Андрей Мозалев и Даниил Самсонов, в парном катании первые две строчки занимают Аполлинарий Панфилова/Дмитрий Рылов и Диана Мухаметзянова/Илья Миронов. В танцах на льду первыми идут Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, вторыми — Софья Тютюнина/Александр Шустицкий.