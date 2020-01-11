Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев озвучил сумму долга организации перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

Ранее вице-президент СБР Сергей Чепиков в телеэфире сообщил, что долг составляет 700 тысяч евро. Однако, по словам Драчева, эта информация неверна.

Специалист пояснил, что изначально долг действительно составлял чуть более 700 тысяч евро, но на данный момент ситуация уже изменилась.

«Мы большую часть этого долга выплатили, на сегодняшний день осталось примерно 150 тысяч. Это тянется еще с прошлых лет, со времен 2016-2017 годов. До конца сезона оставшийся долг погасим», — заявил Драчев, слова которого приводит РИА «Новости».

Глава СБР признал, что наличие долга затормаживает работу организации, так как деньги тратятся не на команду или сервис-бригаду, а отдаются «в пустоту».