Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удалось добиться прорыва в карьере.

«Мне кажется, со временем я стала просто больше верить в себя. С каждым годом появлялось больше опыта, больше осознания того, что можешь», — заявила Туктамышева, слова которой приводит Федерация фигурного катания России (ФФККР).

Спортсменка пояснила, что когда стало больше веры в себя, тогда появилась и стабильность. «Я поняла: всё возможно», — подчеркнула Туктамышева.

Фигуристка отметила, что большую роль сыграл её тренер Алексей Мишин, который постоянно внушает, что она в находится в хорошей форме. «Для меня очень важно, что тренер верит в меня, видит и говорит: ты сможешь», — сказала Туктамышева.

Напомним, на чемпионате России Елизавета стала четвертой, уступив трём ученицам Этери Тутберидзе.