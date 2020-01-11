Российский теннисист Андрей Рублёв поднимется на 19-ю позицию в обновленной версии рейтинга АТР, который будет опубликован в понедельник, 13 января.

Ранее Рублёв ни разу за карьеру не входил в топ-20 рейтинга. Он сможет улучшить свое положение благодаря победе на турнире в Дохе (Катар). Сегодня он завоевал трофей, в финале обыграв представителя Франции Корентена Муте в двух партиях.

Примечательно, что в последний раз три россиянина входили в первую двадцатку рейтинга лишь 15 лет назад — вечной 2005 года. Тогда Марат Сафин занимал пятое место в мире, Николай Давыденко был 15-й ракеткой, а Михаил Южный располагался на 19-й позиции.

В понедельник Даниил Медведев вернется на четвертое место, Карен Хачанов будет занимать 16-ю строчку, Рублёв — 19-ю. На сегодняшний день Андрей находится на 22-й позиции.