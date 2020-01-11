Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итог эстафетных гонок на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Специалист остался недоволен качеством стрельбы женской сборной России. По его словам, работа на огневых рубежах становится неэффективной, как только поднимается ветер. Драчев подчеркнул, что в Оберхофе всегда ветрено, и спортсменкам надо уметь работать в любую погоду.

» Но стрелять так неприлично. Максимально один запасной патрон на спортсменку надо тратить. Три – там, пять – там. Не очень уверенно мы в стрельбе женской», — сказал Драчев, слова которого приводит РИА «Новости».

Выступлением мужской команды Драчев остался доволен. По его мнению, четвертое место без лидеров в составе можно считать нормальным результатом.

Напомним, женская сборная России заняла седьмое место, мужская — четвертое.