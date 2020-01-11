Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила выучить четверной прыжок. На чемпионате России она впервые включила в свою произвольную программу четверной тулуп.

«Сегодня если хочешь быть в тренде, быть в лидерах фигурного катания, то должен развиваться и идти на четверные прыжки», — заявила Туктамышева, слова которой приводит Федерация фигурного катания России (ФФККР).

Спортсменка отметила, что второе дыхание у неё открылось еще в прошлом сезоне. По ее мнению, чтобы продолжать борьбу, надо не стоять на месте, а усложняться и прогрессировать. Из-за этой необходимости Туктамышева добавила в короткую программу каскад из флипа и тулупа, а в произвольную — второй тройной аксель.

«Мне нет смысла просто продолжать соревноваться, если я не буду более-менее конкурентоспособной», — подчеркнула Елизавета.