Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу на турнире категории АТР 250 в Дохе (Катар). В финальном матче он в двух партиях обыграл француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Рублёв признался, что выиграть титул для него — это нечто особенное. «Потрясающее начало сезона для меня. Надеюсь, смогу сохранить такой уровень игры в дальнейшем», — сказал теннисист, слова которого приводит официальный сайт АТР.

На пути к трофею Рублёв одолел представителя Казахстана Михаила Кукушкина, затем в четвертьфинале выбил из борьбы француза Пьер-Юга Эрбера, а в полуфинале разобрался с сербом Миомиром Кецмановичем. Для Андрея этот титул стал третьим в карьере: первый раз он выиграл в Умаге в 2017-м году, второй раз — на «Кубке Кремля» в Москве осенью 2019-го.

Благодаря победе Рублёв поднимется на 19-ю строчку обновленного рейтинга АТР, это его лучший результат в карьере.