Российский биатлонист Никита Поршнев подвел итоги эстафетной гонки на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Сборная России финишировала на четвертом месте, за команду также бежали Карим Халили, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов.

«Ехали на гонку с боевым настоем. Говорили Жене Гараничеву перед эстафетой: «Давай, веди за собой молодых», что он и сделал», — заявил Поршнев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что смотрел вторую стрельбу Эдуарда Латыпова в стартовом городке. Поршнев признался, что рассчитывал на борьбу за третье место, но Латыпов не попал последним выстрелом.

Напомним, победителями эстафеты стали норвежские биатлонисты, которые бежали без братьев Тарьея и Йоханнеса Бё. Второе место заняла команда Франции, третье — Германии.