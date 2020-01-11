Рейс-директор FIS Пьер Миньерей объяснил, почему лыжники Федерико Пеллегрино и Ришар Жув, столкнувшиеся в ходе спринта в Дрездене, не получили наказаний.

Во время четвертьфинального забега Жув на повороте наехал на Пеллегрино и сбил его с ног. Итальянец в падении зацепил швейцарца Йовиана Хедигера, который влетел в ограждение, но удержал равновесие и не упал.

«Иногда у жюри бывают дискуссии, но сегодня не было спорных ситуаций. Отсутствие жёлтых карточек означает, что всё, по нашему мнению, происходило согласно правилам», — сказал Миньерей, слова которого приводит NRK.

Специалист объяснил, что Жув не нарушал правила, инцидент стал стечением обстоятельств. Если бы Пеллегрино не коснулся лыжи француза, то завала бы не произошло, добавил Миньерей.

Напомним, победителем спринта стал француз Люка Шанава.