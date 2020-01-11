Фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что рискнула исполнить четверной прыжок на чемпионате России во многом благодаря поддержке тренера Алексея Мишина.

Туктамышева уверена, что изучение четверного тулупа стало для неё шагом вперед. «Я безмерно благодарна Алексею Николаевичу, что он спокойно, грамотно все разложил, подсказал правильные вещи. Он – гениальный тренер, видит ошибку, говорит, как исправить, я делаю, и сразу становится легче», — рассказала фигуристка в интервью ФФККР.

Напомним, в текущем сезоне Туктамышева разучила четверной тулуп. После серии Гран-при она начала исполнять прыжок на тренировках, а на чемпионате России впервые включила его в произвольную программу. Элемент получился неудачным, но спортсменка уверена, что было необходимо рискнуть и попробовать его именно на соревнованиях.