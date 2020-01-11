На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) состоится командный спринт. Гонка будет проходить сегодня, 12 января, финальная часть соревнований стартует в 15:30 по московскому времени.

Женская сборная России выставила две команды, они будут бежать в одном полуфинальном забеге. Первую команду представят Нина Дуботолкина и Христина Мацокина, вторую — Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева. Матвеева, напомним, в прошлом году объявила о приостановке профессиональной карьеры. В нынешнем сезоне она впервые вышла на старт в Дрездене.

За мужскую сборную России также побегут две команды, они попали в разные полуфиналы. Первую команду представят Андрей Краснов и Глеб Ретивых, вторую — Александр Терентьев и Андрей Собакарев.