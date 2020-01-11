Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление женской сборной России по биатлону в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда заняла седьмое место.

Васильев согласился с тем, что гонка сложилась для россиянок не очень удачно, однако призвал не устраивать панику и работать над ошибками.

Он заявил, что Кристина Резцова провалила первый этап, так как отстрелялась из восьми патронов и привезла минуту отставания.

«У нее было удачное выступление в Хохфильцене, и она потеряла бдительность, стала слишком самоуверенной», — заявил Васильев, слова которого приводит ТАСС. По его мнению, Резцовой не стоило возглавлять первый круг.

Специалист высказал предположение, что на первом этапе стоит попробовать Ларису Куклину, которая отличается стабильностью на огневых рубежах.