Петербургский СКА на своей арене встретится с московским «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 12 января, и начнется в 17:00 по московскому времени.

На данный момент петербургские армейцы идут на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 63 очка после 46 матчей. «Динамо» занимает второе место, имея 64 очка по итогам 48 встреч.

Подопечные Алексея Кудашова в январе провели три гостевых матча. Сначала армейцы уступили череповецкой «Северстали», затем обыграли минское «Динамо». Выездная серия завершилась поражением от «Спартака».

«Динамо» в текущем месяце провело пять встреч. Москвичи проиграли ЦСКА, но оказались сильнее «Куньлуня», «Спартака», «Амура» и «Салавата Юлаева».